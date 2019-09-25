Rize'de iş makinesi şarampole devrildi
1 saat önce
Rize'de, iş makinesi uçuruma yuvarlandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:30 Kaynak: AA
Rize'de, iş makinesi uçuruma yuvarlandı.
Muradiye Belediyesinde çalışan Mehmet Kazdal yönetimindeki kepçe, beldeye bağlı Köprübaşı Mahallesi'nde yol temizleme çalışması sırasında uçuruma yuvarlandı.
İş makinesinin operatörü Kazdal, araçtan atlayarak kazadan yara almadan kurtuldu.
Yaklaşık 100 metre yükseklikten düşen kepçede maddi hasar meydana geldi.
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