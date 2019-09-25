Son Dakika Haberleri: Rize'de iş makinesi şarampole devrildi
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Rize'de iş makinesi şarampole devrildi

1 saat önce

Rize'de, iş makinesi uçuruma yuvarlandı.

Rize'de iş makinesi şarampole devrildi, System.String[]

Rize'de, iş makinesi uçuruma yuvarlandı.

Muradiye Belediyesinde çalışan Mehmet Kazdal yönetimindeki kepçe, beldeye bağlı Köprübaşı Mahallesi'nde yol temizleme çalışması sırasında uçuruma yuvarlandı.

İş makinesinin operatörü Kazdal, araçtan atlayarak kazadan yara almadan kurtuldu.

Yaklaşık 100 metre yükseklikten düşen kepçede maddi hasar meydana geldi.

Mehmet Kazdal, Köprübaşı, Muradiye, Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:30 Kaynak: AA
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