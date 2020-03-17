Rize'de iş yerleri kapalı, sokaklar boş - Son Dakika
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Rize'de iş yerleri kapalı, sokaklar boş

6 saat önce

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında sosyal hayatın kısıtlanması kararının ardından Rize'de sokaklardaki insan yoğunluğu gözle görünür şekilde azaldı.

Rize'de iş yerleri kapalı, sokaklar boş, System.String[]

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında sosyal hayatın kısıtlanması kararının ardından Rize'de sokaklardaki insan yoğunluğu gözle görünür şekilde azaldı. Rize Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, kentteki işletmeleri denetledi, esnafa uyarılarda bulundu. Kent esnafı kepenk kapatırken, şehir sakinleri ise İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinin yerinde bir karar olduğunu belirtip, önlemlerin daha da genişletilmesini beklediklerini söyledi.

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile koronavirüs önlemleri kapsamında bazı işletmeler, geçici süreyle kapatıldı. Rize'de de birçok işletme de kepenklerini açmadı. Yasağın ardından kentin işlek caddelerinde yoğunluğun azaldığı gözlendi. Rize Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, işletmeleri denetledi, esnafa bir dizi uyarılarda bulundu. Kent sakinleri geçici yasak kararının olumlu bulup, önlemlerin daha da genişletilmesini beklediklerini söyledi.

Esnafa uyarılarda bulunan Zabıta Amiri Ali Osman Demir, esnafın uygulamayı olumlu karşıladığını belirterek, "Biz İçişleri Bakanlığımızın dün akşam aldıkları kararlar gereğince denetimlerimizi yapıp vatandaşlarımızı aydınlatıyoruz. Bu kapsamda kafe ve iş yerlerini geziyoruz. Esnafımızın bir kısmının yayınlanan karardan haber yoktu. Bizde onlara bakanlığımızın aldığı kararlar doğrultusunda faaliyetlere geçici bir süre ile ara verildiğini söyledik. Vatandaşımız ve esnafımız virüse karşı duyarlılığını gösteriyor" dedi.

'MADDİ ZARARLAR MANEVİ ZARARLARIN ÖNÜNE GEÇMEYECEKTİR'

Alınan kararlara destek veren kafe ve pastane işletmecisi Fatih Kandil de, "Kararı akşam öğrendik. Aldığımız duyumlara göre restoran ve pastaneler kapatılacak diye yazmıyordu. Ama biz kapatılmayı bekliyorduk. İnsan sağlığı çok önemli, şimdi ise sadece sıcak satış yapıyoruz. İşletmeler bu kararlar doğrultusunda zarar görecektir ama maddi zararlar manevi zararların önüne geçmeyecektir. Biz devletimiz yanındayız. Olaylar daha kötüye gitmeden inşallah bu virüsten kurtuluruz" diye konuştu.

Kafe işletmecisi Mehmet Gençüven de "Rize'nin en kalabalık caddesinde işletmecilik yapıyorum. Burada kiralar çok yüksek, bu esnaf ne yapacak belirsiz. Sürenin ne uzayacağı belli değil. Bu dükkanların çoğu belediyenin, çalışmayan esnaf nasıl kirasını verecek bilmiyoruz" dedi.

VATANDAŞ UYGULAMADAN MEMNUN

Vatandaşlar ise alınan karar sonrası açık alanları tercih etmeye başladı. Uygulamayı desteklediğini ve kararı yerinde bulduğunu söyleyen Mehmet Şahinoğlu, "Çay içmesek, kahveye gitmesek bir şey olmaz. Bu uygulama benim menfaatime, ben olumlu karşıladım. Farz edin ki Ramazan ayı bir ay yerine oldu 2 ay diye konuştu. Ama tabi esnafı da düşünmek lazım esnaf eleman çalıştırıyor, bu arkadaşlarında mağdur edilmemesi lazım" diyerek görüşlerini dile getirdi.

'BİZİM İÇİN İYİ OLDU'

Kararı olumlu buluna kent sakini Saim Çap ise, "Bu karar bizim için çok iyi oldu. Kahveye oturacağıma dışarıda otururum. Köye çıkarım. Dışarısı biraz soğuk ama bizim için iyi oldu. Virüs bulaşır birine, o başkasına bulaştırır bence karar çok iyi oldu" dedi.

Bayram Ali İşyar ise "Devletimizden Allah razı olsun böyle bir karar aldığı çok iyi oldu. Önemli olan insan sağlığı, sokaklar da bir güzel temizlendi. Ben kararı sonuna kadar destekliyorum. Sokakta çay içecek yer bulmadık ama kararı bende destekliyorum. Karar çok güzel olmuş. Dışarıda hava alıp evimize gideceğiz artık çayımızı da evde içeceğiz" diye konuştu


Zabıta, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 05:21 Kaynak: DHA
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