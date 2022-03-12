Son Dakika | Rize'de itfaiye ekiplerinden güvercin kurtarma operasyonu - Son Dakika
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Son Dakika | Rize'de itfaiye ekiplerinden güvercin kurtarma operasyonu

12.03.2022 15:44

Son dakika 3. sayfa haberine göre Rize'de itfaiye ekiplerinden güvercin kurtarma operasyonu Rize'de apartmanın havalandırma boşluğuna düşen güvercin, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Rize'de itfaiye ekiplerinden güvercin kurtarma operasyonu

RİZE - Rize'de apartmanın havalandırma boşluğuna düşen güvercin, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Olay Ardeşen ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Apartmanın en üst katındaki yuvasından yuvarlanarak havalandırma boşluğuna düşen 2 yavru güvercin apartman sakini Cengiz Genç tarafından fark edilince hemen itfaiye ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile havalandırmaya düşen güvercinlerden 1'i kurtarılırken diğeri ise düşmenin etkisiyle öldü.

Ses üzerine güvercinlerin apartman boşluğuna düştüğünü fark ettiğini dile getiren mahalle sakini olan Cengiz Genç "Apartman boşluğundan gelen sesler vardı. Baktık bir güvercin ölmüş ve diğeri de çırpınarak bağırıyordu yaralı olduğunu düşünerek itfaiyeyi aradık. Onlar da sağ olsunlar gelip kurtardılar" dedi.

Olay yerine gelen Kaçkar İtfaiye Birliği erlerinden Mustafa Kutanoğlu ve Mustafa Çamalak ise "112'ye gelen ihbar üzerine olay yerine geldik ve apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan yavru güvercini gördük. Yaralı güvercini mahsur kaldığı yerden kurtardık. Şimdi Ardeşen Belediyesine ait hayvan bakım evindeki veterinere teslim edeceğiz ve orada tedavisi yapılacak" şeklinde konuştu.

Son Dakika | Rize'de itfaiye ekiplerinden güvercin kurtarma operasyonu
Son Dakika | Rize'de itfaiye ekiplerinden güvercin kurtarma operasyonu
Son Dakika | Rize'de itfaiye ekiplerinden güvercin kurtarma operasyonu
Son Dakika | Rize'de itfaiye ekiplerinden güvercin kurtarma operasyonu
Son Dakika | Rize'de itfaiye ekiplerinden güvercin kurtarma operasyonu
Son Dakika | Rize'de itfaiye ekiplerinden güvercin kurtarma operasyonu
Son Dakika | Rize'de itfaiye ekiplerinden güvercin kurtarma operasyonu

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Ardeşen, İtfaiye, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Rize'de itfaiye ekiplerinden güvercin kurtarma operasyonu - Son Dakika


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