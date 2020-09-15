Rize'de izinsiz tırmanış gerçekleştiren dağcılara ceza - Son Dakika

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yetkili kurumlardan izin almadan zirve tırmanışı gerçekleştiren dağcılara ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Rize Jandarma Komutanlığına bağlı ilçe jandarma ekipleri, 4 dağcının, Verçenik Dağı zirve tırmanışı ve kamp faaliyeti için bölgeye geldiklerini tespit etti.

Ekipler, tırmanışla ilgili herhangi bir bildirimde bulunmayan ve izin almayan dağcılar hakkında Rize Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün "Yüksek İrtifalı Dağ Tırmanışları" konulu genelgesi ve Kabahatler Kanunu gereğince 392'şer lira idari para cezası uygulandı.

Yetkililer, tırmanış gerçekleştirecek kişilerin ilgili kurumlardan izin alması gerektiğini hatırlattı.