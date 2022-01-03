Rize'de jandarma ekiplerince son bir ayda 2 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Rize'de Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalarda son bir ayda 2 kilogram esrar ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 2021 yılı aralık ayında icra edilen faaliyetlerde terörle mücadele, asayiş, kaçakçılık ve narkotik olaylarına karışan, ayrıca adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan 172 kişi hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

Yakalananlardan 15'inin sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığı ifade edilen açıklamada, söz konusu bir aylık dönemde meydana gelen olaylarda 12 ruhsatsız tabanca, 14 tabanca şarjörü, 254 mermi, 4 av tüfeği, çok sayıda fişek ve tabanca parçası, 2 kilogram esrar maddesi ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, ele geçirilen malzemelere el konulduğu ve gerekli işlemlerin yapıldığı vurgulanarak, halkın huzur ve güveni için çalışmaların aralıksız devam ettiği aktarıldı.