Rize'de jandarma operasyonları - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rize'de jandarma operasyonları - Son Dakika

Rize'de jandarma operasyonları

6 saat önce

Rize Jandarma Komutanlığınca son bir ayda yapılan operasyonlarda 1 silah atölyesi ile 13 ruhsatsız tabanca ele geçirildiği bildirildi.

Rize'de jandarma operasyonları, System.String[]

Rize Jandarma Komutanlığınca son bir ayda yapılan operasyonlarda 1 silah atölyesi ile 13 ruhsatsız tabanca ele geçirildiği bildirildi.

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, adli makamlardan alınan arama kararlarına istinaden, jandarma sorumluluk bölgesinde son bir ay içerisinde arama ve yol kontrol çalışması yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, yapılan çalışma neticesinde 1 silah imalathanesi,

13 ruhsatsız tabanca,

14 tabanca fişeği ile çok sayıda tabanca yapımında kullanılan parça ele geçirildiği kaydedildi.

Kaçakçılık ve uyuşturucuya yönelik çalışmaların devam ettiği vurgulanan açıklamada, bin 646 paket gümrük kaçağı sigara,

51 litre kaçak alkollü içki, bin 940 gram kenevir tohumu,

84 gram toz esrar, bin 97 gram kubar esrar ele geçirildiği 29 şüpheli şahsın yakalandığı ifade edildi.

Jandarma, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Ankara'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı
İzmir'de peş peşe iki kişiyi öldüren zanlı "ben yapmadım" dedi Ankara'da gözaltına alınan 6 DEAŞ'lının bilgisayar ve cep telefonlarından çocukların görüntüleri çıktı Metrobüsteki taciz davasında yeni gelişme! Pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu

Son Dakika Haberleri
18:56 A.Ü. Rektörü Çomaklı, öğrencilerinin yeni yılını videoyla kutladı - ESKİŞEHİR - Son Dakika
18:54 Başkentte genç kadın 2 aylık bebeğinin yanında bıçakla öldürülmüş olarak bulundu - Son Dakika
18:51 İstiklal Caddesi'nde insan seli - Son Dakika
18:50 Aydın'da akrabasını öldüren zanlı polise teslim oldu - Son Dakika
18:45 Başkan İnce, Milletvekili Çalık'tan destek istedi - Son Dakika
16:48 Metrobüsteki taciz davasında yeni gelişme! Pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu - Son Dakika
16:23 Kedi boynundan asılmış olarak bulundu, kardeşi yanından ayrılmadı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 19:00:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Rize'de jandarma operasyonları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]