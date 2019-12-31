Rize'de jandarma operasyonları - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Rize'de jandarma operasyonları - Son Dakika

Rize'de jandarma operasyonları

14 saat önce

Rize İl Jandarma Komutanlığı Aralık ayında yapılan operasyonlara yönelik bilgiler verildi.

Rize'de jandarma operasyonları, System.String[]

Rize İl Jandarma Komutanlığı Aralık ayında yapılan operasyonlara yönelik bilgiler verildi.


Rize İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, adli makamlardan alınan arama kararlarına istinaden, Rize İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, son bir ay içerisinde yapılan aramalar ve yol kontrolleri neticesinde 1 silah imalathanesinin yanı sıra, 13 adet ruhsatsız 9 milimetre çapında tabanca, 14 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği, 4 adet tabanca üst kapağı, 20 adet tabanca namlusu, 2 adet tabanca gövdesi, 58 adet tetik tertibatı, 16 adet şarjör, Çok sayıda tabanca yapımına yarayan muhtelif parça, ele geçirildi. Silah yapımında kullanılan araçların dışında ayrıca bin 646 paket kaçak sigara, 51 litre kaçak alkollü içki, 1 kilogram 940 gram kenevir tohumu, 84 gram toz esrar, 3 gram metamfetamin, 50 adet extacy hap, 6 gram skunk, 6 kök kenevir bitkisi, 8 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 kilo 97 gram kubar esrar ele geçirilerek 29 şüpheli şahıs yakalandı.


Ayrıca, diğer suç ve kabahatlerden dolayı 128 şüpheli şahıs hakkında işlem yapılarak ele geçirilen malzemelere el konuldu. - RİZE

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 10:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Selin'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Erkek arkadaşı ve ev sahibi tutuklandı
Sakarya'da sahilde erkek cesedi bulundu Antalya'da su dolan alt geçitte araçlarıyla mahsur kalan karı- koca kurtarıldı Güvercini yakalamak isterken metrelerce yükseklikten düştü!

Son Dakika Haberleri
01:11 Boşanmak üzere olduğu eşinin çalıştığı hastanede etrafa ateş açan şahıs tutuklandı - Son Dakika Haber
01:10 Ankara'da yeni yılın ilk bebeği doğdu - Son Dakika Haber
01:03 Başkan Büyükakın yeni yıl öncesi 119 personelin yüzünü güldürdü - Son Dakika Haber
01:00 Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: 10 yılda neler yaptık? - Son Dakika Haber
00:37 Toplamda 4.020 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika Haber
23:28 İran, ABD Başkanı Trump'ın suçlamalarını reddetti - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 01:19:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Rize'de jandarma operasyonları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]