Rize'de jandarma operasyonları - Son Dakika

Rize'de jandarma tarafından bir ayda gerçekleştirilen operasyonlarda 36 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, adli makamlardan alınan arama kararlarına istinaden, jandarma sorumluluk bölgesinde son bir ay içerisinde arama ve yol kontrol çalışması yürütüldü.

Çalışmalar neticesinde 1 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 20 tabanca mühimmatı, 3 cep telefonu, 1 flaş bellek, 2 hard disk, 4 video kaset, 600 gram kenevir tohumu, 60 gram toz esrar, 6 gram metamfetamin, 55 kök kenevir bitkisi, 12 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 hassas terazi, 36 kilo 903 gram kubar esrar ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 36 şüphelinin gözaltına alındığı, ayrıca diğer suç ve kabahatlerden dolayı 249 şüpheli hakkında da adli ve idari işlem yapıldığı kaydedildi.