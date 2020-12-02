Rize'de jandarma operasyonları - Son Dakika

Rize'de jandarma tarafından bir ayda gerçekleştirilen operasyonlarda 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, adli makamlardan alınan arama kararlarına istinaden, jandarma sorumluluk bölgesinde son bir ay içerisinde arama ve yol kontrol çalışması yürütüldü.

Çalışmalar neticesinde 6 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 21 tabanca mühimmatı, 3 cep telefonu, 3 bilgisayar, 2 hard disk, 59 video CD, 10 gram toz esrar, 55gram metamfetamin, 30 gram kubar esrar ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 16 şüphelinin gözaltına alındığı, ayrıca diğer suç ve kabahatlerden dolayı 128 şüpheli hakkında da adli ve idari işlem yapıldığı kaydedildi.