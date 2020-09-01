Rize'de jandarma operasyonlarında 6.5 kilo kubar esrar ele geçirildi - Son Dakika

Rize'de jandarma operasyonlarında 6.5 kilo kubar esrar ele geçirildiği bildirildi.

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, adli makamlardan alınan arama kararlarına istinaden, sorumluluk bölgesinde ayrı ayrı yapılan arama ve yol kontrolleri neticesinde 7 ruhsatsız tabanca,

ruhsatsız av tüfeği,

7 şarjör,

176 tabanca mühimmatı,

8 litre gümrük kaçağı alkollü içki,

429 kök Hint keneviri, 6.5 kilogram kubar esrar ele geçirildiği, olaylarla ilgili 30 şüphelinin yakalandığı kaydedildi.

Şüphelilerden bazılarının ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı bir kısmının ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.