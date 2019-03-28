Rize'de Jandarma Uygulamaları

Rize
'de jandarma ekiplerince gümrük kaçağı 242 litre içki, 3 bin 629 paket sigara ile 630 gram kubar esrar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde kaçakçılara yönelik uygulama yaptı.
Yapılan kontrollerde, 3 bin 629 paket kaçak sigara, 242 litre kaçak içki, 1 tabanca, 2 tabanca şarjörü, 13 fişek, 630 gram kubar esrar ve 13 ecstasy hap ele geçirildi, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 9 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden birinin tutuklandı, biri sınır dışı edildi, 7'si ise savcılık talimatıyla yapılan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, haklarında 79 bin 83 lira idari para cezası uygulandı.