Son Dakika Haberleri: Rize'de Jandarma Uygulamaları

Rize'de Jandarma Uygulamaları

1 saat önce

Rize'de jandarma ekiplerince gümrük kaçağı 242 litre içki, 3 bin 629 paket sigara ile 630 gram kubar esrar ele geçirildi.

Rize'de Jandarma Uygulamaları, System.String[]
Rize'de jandarma ekiplerince gümrük kaçağı 242 litre içki, 3 bin 629 paket sigara ile 630 gram kubar esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde kaçakçılara yönelik uygulama yaptı.

Yapılan kontrollerde, 3 bin 629 paket kaçak sigara, 242 litre kaçak içki, 1 tabanca, 2 tabanca şarjörü, 13 fişek, 630 gram kubar esrar ve 13 ecstasy hap ele geçirildi, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden birinin tutuklandı, biri sınır dışı edildi, 7'si ise savcılık talimatıyla yapılan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, haklarında 79 bin 83 lira idari para cezası uygulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 02:59 Kaynak: AA

Rize, Jandarma, Güncel
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