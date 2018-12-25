Rize'de Kaçak Silah Atölyesine Operasyon
52 dakika önce
Rize'nin Ardeşen ilçesinde, kaçak silah üretildiği iddia edilen atölyeye düzenlenen operasyonda bir kişi gözaltına alındı.
Rize
'nin Ardeşen
ilçesinde, kaçak silah üretildiği iddia edilen atölyeye düzenlenen operasyonda bir kişi gözaltına alındı.
Kaçak silah imalatı ve ticaretine yönelik çalışma yürüten İl Jandarma
Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yavuz köyünde, İ.M'ye ait eve operasyon düzenledi. Söz
konusu adreste yapılan aramada, el yapımı tabanca gövdesi, tabanca namlusu, 3 şarjör, çok sayıda silah parçası ile tabanca yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan İ.M'nin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 05:53 Kaynak: AA
Evde Sünnet Faciası! İkizlerden Biri Öldü, Diğeri Ağır Yaralandı
Adana'da Zabıta Yüzde 75'i Türkçe Olmayan Tabelaları Kaldırdı
Xiaomi ve Huawei'nin Ardından Bir Çinli Dev Daha Türkiye Pazarına Girdi
Ankara'da Düzenlenen Fuhuş Baskınında 21 Kişi Gözaltına Alındı