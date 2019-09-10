Rize'de kaçak silah atölyesine operasyon

Rize'nin İyidere ilçesinde, kaçak silah üretildiği iddia edilen atölyeye düzenlenen operasyonda, bir şüpheli gözaltına alındı.

Kaçak silah imalatı ve ticaretine yönelik çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Yaylacılar köyü ve Hazer Mahallesi'nde, E.T'ye ait evlere operasyon düzenledi.

Operasyonda narkotik arama köpeği "Kristal" de kullanıldı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramada, bir silah atölyesi ortaya çıkarılırken, 4 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, tabanca ve tüfek mühimmatı, 3 tabanca üst kapağı, namlusu, kalıbı, 3 şarjör, mermi, çok sayıda tabanca yapımında kullanılan malzeme ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan E.T'nin, jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.