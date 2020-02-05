Rize'de kaçak silah atölyesine operasyon - Son Dakika
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Rize'de kaçak silah atölyesine operasyon

6 saat önce

Rize'nin Ardeşen ilçesinde kaçak silah üretilen atölyeye düzenlenen operasyonda 3 kişi yakalandı.

Rize'de kaçak silah atölyesine operasyon, System.String[]

Rize'nin Ardeşen ilçesinde kaçak silah üretilen atölyeye düzenlenen operasyonda 3 kişi yakalandı.


Kaçak silah imalatı ve ticaretine yönelik çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuzey Mahallesi'nde A.Y, V.Y. ve E.Y'nin adreslerine operasyon düzenledi.


Bomba arama köpeği kullanılarak gerçekleştirilen aramada bir kaçak silah atölyesi ortaya çıkarıldı.

Aramada, 1 ruhsatsız av tüfeği, tabanca ve tüfek mühimmatı, tabanca üst kapağı, namlusu ve kalıbı, 12 marka ve seri numarası vurulmuş filigran mermi, çok sayıda tabanca yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:12 Kaynak: AA
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