Rize'de kaçak silah atölyesine operasyon: 2 gözaltı - Son Dakika

Rize'de kaçak silah atölyesine operasyon: 2 gözaltı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde kaçak silah üretilen atölyeye düzenlenen operasyonda 2 kişi yakalandı.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde kaçak silah üretilen atölyeye düzenlenen operasyonda 2 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kaçak silah imalatı ve ticaretine yönelik çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, N.Ö ve M.Ö'nün adresine operasyon düzenledi. Bomba arama köpeği kullanılarak gerçekleştirilen aramada kaçak silah atölyesi ortaya çıkarıldı. Atölyede 38 tabanca üst kapağı, 95 namlu, namlu yapımında kullanılan 17 demir parçası, 8 tabanca horozu, 7 tabanca yayı ve kabze ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Ö'nün jandarmadaki işlemleri sürüyor, N.Ö. ise savcılığa sevk edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek yapıyorum

Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama

Hakan Hatipoğlu, aşk yaşadıkları düşünülen Evrim ve Mert hakkında konuştu: Birbirlerine olumlu elektrik içindeydiler

Doya Doya Moda'nın eski yarışmacısı Yaprak Sultan, kilosu yüzünden eleştirilince tüp mide ameliyatı oldu

Şarkıcı İrem Derici erkek tercihini anlattı: Kaslı, döşü kıllı esmerleri beğeniyorum

"Kenan İmirzalıoğlu'nu yetenekli bulmuyorum" diyen Hande Ataizi çark etti: Patavatsızlık ettim

Survivor Sercan'dan Fenerbahçe itirafı: İsmim Fenerbahçeli Sercan Görgülü'den geliyor

Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu

Nusret'ten lahmacuna Ermeni pizzası diyen Kim Kardashian'a videolu gönderme

Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi

46'lık modelin karantina çılgınlığı! İç çamaşırlı halde saç boyattı

Yeşillikler içinde poz veren Fahriye Evcen'in güzelliğine beğeni yağdı

Hadise, Gigi Hadid'in makyajsız görüntüsüne yapılan yorumlara hem İngilizce hem Türkçe tepki gösterdi

Ayşenur Arslan, 19 Mayıs'ta TRT'nin yaptığı hatayı eleştirirken kendisi de yanlış söyledi

Yeşilçam'ın Sultan'ı 15 yaşındaki haliyle hayran bıraktı