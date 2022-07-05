Son dakika haberleri! Rize'de silah kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Rize'de silah kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı

05.07.2022 14:46
Son dakika haberleri! Rize'de silah kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı

Bir son dakika haberine göre Rize'de düzenlenen silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Rize'de düzenlenen silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Rize İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Rize'nin Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde eş zamanlı yapılan operasyon dahilinde 6 şahsın adres ve araçlarında arama yapıldı. Şüpheli şahsılardan M.H.B. isimli şahsın ikametinde bulunan müştemilat kısmında yapılan aramada 2 adet metal tabanca gövdesi, 8 adet tabanca namlusu, 7 adet metal tabanca sürgüsü (üst kapak), 11 çift ahşap kabza kapağı, 5 adet metal tabanca şarjörü, 1 adet tabanca tetiği, 1 adet tabanca pimi, 2 adet namlu ucu aparatı, 1 adet tetik kolu ve 24 adet tabanca yayı ele geçirildi.

Yapılan operasyon dahilinde 6 şahıs gözaltına alındı. - RİZE

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Rize'de silah kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

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