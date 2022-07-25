Rize'de kaçak silah imal ve ticareti kapsamında 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Rize'de kaçak silah imal ve ticareti kapsamında 7 şüpheli yakalandı

25.07.2022 19:21
Rize'de kaçak silah imal ve ticareti kapsamında 7 şüpheli yakalandı

Rize'de, kaçak silah imal ve ticareti kapsamında 11 adrese düzenlenen operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.

Rize'de, kaçak silah imal ve ticareti kapsamında 11 adrese düzenlenen operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Ardeşen, Pazar ve Çayeli ilçelerinde 7 şüpheliye ait 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada, 6 ruhsatsız tabanca, 6 tabanca şarjörü, 35 tabanca mermisi, 3 ruhsatsız av tüfeği, 28 av tüfeği fişeği, 2 silah atölyesi, silah imalatında kullanılan çok sayıda muhtelif malzeme, 4 kök Hint keneviri ve çeşitli dijital malzeme ele geçirildi.

Ekipler, 7 zanlıyı gözaltına alındı.

YORUMLAR
500
Rize'de ticaretin kalbine moloz darbesi Rize'de ticaretin kalbine moloz darbesi Rize'de ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirdikleri iddiasıyla 2 kişi yakalandı Rize'de ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirdikleri iddiasıyla 2 kişi yakalandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize'de kaçak silah imal ve ticareti kapsamında 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:05 9 yaşındaki Muhammet'i çöp eve kilitleyip ölüme terk eden vicdansız teyze tutuklanarak cezaevine gönderildi
18:38 Fener'in eski futbolcusu Rami'den skandal prim iddiası: Türk menajerle çalışırsam primin teknik direktör ile paylaşılacağı söylendi
18:22 Pençe-Yıldırım Harekatı'ndan acı haber: 1 asker, 4 korucu şehit düştü
18:07 "Çok kilo almış" eleştirileri alan Alişan'ın eşi Buse Varol'dan tepkili paylaşım: 34 bedenim, merak edenlere cevabım olsun!
18:05 Ünlü rapçi Ceza'nın konserine, Fatih Terim damga vurdu! Fotoğrafı dev akrana yansıtıldı
17:56 Giresun'un Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, hayatını kaybetti
17:47 Pençe Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit düştü! Acı haber eşine verildi
17:23 Kavurucu sıcaklarla beraber Asya kaplanı sivrisineği yeniden gün yüzüne çıktı! Kıyafetin üzerinden bile ısırabiliyor...
17:16 Sosyal medya tüm gün bunu konuştu! Arda Turan'dan, "Orhan Veli Gencebay" paylaşımlarına açıklama geldi
16:51 Nazan Öncel'in ev fiyatlarıyla ilgili yorumuna Cenk Eren'den dikkat çeken yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2022 19:21:37. #1.13#
SON DAKİKA: Rize'de kaçak silah imal ve ticareti kapsamında 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement