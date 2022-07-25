Adreslerde yapılan aramada, 6 ruhsatsız tabanca, 6 tabanca şarjörü, 35 tabanca mermisi, 3 ruhsatsız av tüfeği, 28 av tüfeği fişeği, 2 silah atölyesi, silah imalatında kullanılan çok sayıda muhtelif malzeme, 4 kök Hint keneviri ve çeşitli dijital malzeme ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Ardeşen , Pazar ve Çayeli ilçelerinde 7 şüpheliye ait 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Rize'de kaçak silah imal ve ticareti kapsamında 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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