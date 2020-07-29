Rize'de kaçak silah imalathanesi ele geçirildi - Son Dakika

Rize İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmalarda Pazar ilçesinde kaçak silah yapılan silah imalathanesi ele geçirildi.

Rize'nin Pazar ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan operasyonda bir depoya baskın yapıldı. Silah atölyesi olduğu anlaşılan depoda 26 adet ahşap işlemeli tabanca kabzesi, 28 adet 9x19 mm çapında mermi ve 25 adet tabanca şarjörü ele geçirildi. Ayrıca gerçekleşen baskında 20 adet tabanca alt gövdesi, 23 adet tabanca tetiği olduğu değerlendirilen metal parça, 12 adet tabanca horozu olduğu değerlendirilen metal parça, 7 adet tabanca iğnesi olduğu değerlendirilen metal parça ve 16 adet tabanca menteşesi de ele geçirildi.

Gerçekleşen baskın neticesinde şüpheliler Ö.Y. ve Ö.Y ekipler tarafından gözaltına alınarak Pazar Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Öte yandan konu ile alakalı Rize İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise "Rize İl Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde silah ve mühimmat kaçakçılığının önüne geçilmesi ve engellenmesi adına çalışmalarımız azim ve kararlılıkla devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - RİZE