Son Dakika Haberleri: Rize'de Kaçak Silah Operasyonu

Rize'de Kaçak Silah Operasyonu

1 saat önce

Rize'de düzenlenen operasyonda silah kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

Rize'de Kaçak Silah Operasyonu, System.String[]
Rize'de düzenlenen operasyonda silah kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

Rize Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) ekipleri, il genelinde yürüttükleri çalışmalar kapsamında, silah kaçakçılığı yaptıkları iddiası ile Ö.Y'ye ait otomobili durdurarak arama yaptı.

Aramada otomobilde 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi, olayla ilgili Ö.Y, Z.S, S.U, D.T ve S.G gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ö.Y, Z.S, D.T ve S.G tutuklanırken S.U ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında toplam 21 ruhsatsız tabanca ele geçirildiği, il genelinde silah kaçakçılığına yönelik çalışmaların aralıksız ve kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 06:36 Kaynak: AA

Rize, Güncel
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