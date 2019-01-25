Son Dakika Haberleri: Rize'de Kaçakçılara Geçit Yok

Rize'de Kaçakçılara Geçit Yok

1 saat önce

Rize'de jandarma ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında yapılan aramalarda kaçak sigara, alkol, ruhsatsız tabanca ve kenevir tohumu ele geçirilerek iki kişi gözaltına alındı.

Rize'de Kaçakçılara Geçit Yok, System.String[]
Rize'de jandarma ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında yapılan aramalarda kaçak sigara, alkol, ruhsatsız tabanca ve kenevir tohumu ele geçirilerek iki kişi gözaltına alındı.

Rize İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol kontrol ve ev arama çalışmaları kapsamında 640 paket kaçak sigara, 3 litre kaçak alkollü içki, 2 adet ruhsatsız 9 mm çapında tabanca, 2 adet faturasız kuru sıkı tabanca, 15 adet 9 mm. çapında fişek ve 500 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulduğu aramalar sonucu 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 9 bin 266 TL idari para cezası uygulandı.

Şüpheliler alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - RİZE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 02:40 Kaynak: İHA

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