Rize'de Kaçakçılıkla Mücadele

Rize
'de jandarma ekiplerinin kontrollerinde, 3 litre kaçak içki, 640 paket kaçak sigara ve 500 gram esrar ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde kaçakçılara yönelik uygulama yaptı.
Yapılan kontrollerde, 640 paket kaçak sigara, 3 litre kaçak içki, 12 saka cinsi kuş, 2 florya cinsi kuş, 1 erikci cinsi kuş, 4 ruhsatsız tabanca 15 fişek ve 500 gram kenevir tohumu ele geçirildi, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İki kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Ele geçirilen malzemelere el konuldu.