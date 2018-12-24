Son Dakika Haberleri: Rize'de Kaçakçılıkla Mücadele Çalışmaları

Rize'de Kaçakçılıkla Mücadele Çalışmaları

1 saat önce

Rize'de kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Rize'de Kaçakçılıkla Mücadele Çalışmaları, System.String[]
Rize'de kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sorumluluk bölgelerinde yapılan yol kontrol ve uygulamalarında, gümrük kaçağı 12 litre alkol, bin 560 paket sigara ile bin 981 ecstasy hap, 2 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ve 4 fişek ele geçirildi.

Olayla bağlantısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yabancı uyruklu şüpheli sınır dışı edilirken, diğer 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:30 Kaynak: AA

Jandarma, Rize, Güncel
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