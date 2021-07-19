Rize'de kaçarak denize atlayan kurbanlık boğa için kayıkla denize açıldılar - Son Dakika

Rize'de kaçarak denize atlayan kurbanlık boğa, kayıkla denize açılan sahiplerince yakalanarak kıyıya çıkarıldı.
Merkeze bağlı Söğütlü köyünde yaşayan Sadık ve kardeşi Mehmet Topal, Kurban Bayramı öncesi il merkezindeki kurban pazarına geldi.
Sahibiyle anlaşarak satın aldıkları boğayı kamyona yükleyen Topal kardeşler, köye geri döndü.
Kurbanlık boğa, köyde kamyondan indirildikten sonra sahiplerinin elinden kaçarak denize atladı.
Bunun üzerine Sadık ve Mehmet Topal, kıyıdaki kayıklardan birinin sahibinden izin alarak denize açıldı.
Topal kardeşler, yanına yaklaşarak boynundaki ipten yakalamayı başardıkları boğayı kıyıya çıkardı.
Kaynak: AA
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