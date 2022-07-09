Rize'de kaçan boğa sahibini hastanelik etti - Son Dakika
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Rize'de kaçan boğa sahibini hastanelik etti

09.07.2022 13:37

Rize'de kaçan boğa sahibini hastanelik etti Rize'de kaçarak sahibini yaralayan kurbanlık boğa, Rize Özel İdaresi kurban timi tarafından yakalandı.

Rize'de kaçan boğa sahibini hastanelik etti

RİZE - Rize'de kaçarak sahibini yaralayan kurbanlık boğa, Rize Özel İdaresi kurban timi tarafından yakalandı.

Pazar ilçesine bağlı Dernek köyünde kesime hazırlanan Cevat Okumuş ve ortaklarına ait boğa, iki kişinin elinden kurtularak kaçtı. Boğa kaçarken önünde bulunan Yusuf Okumuş'a boynuz vurarak bir süre yerde sürükledi. Baygınlık geçiren Yusuf Okumuş, 112 sağlık ekipleri tarafından Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaburgası kırılan Okumuş buradan da Rize Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan kaçtığı ormanlık alanda bir süre koşan boğa, Şehitlik Deresine indi. Boğa sahipleri, durumu Pazar Zabıtasına bildirerek yardım istedi. Hayvan sakinleşmeyince olay yerine Rize Özel İdare Kurban timi gelerek, boğanın yakalanması için sahipleri ile çalışma başlattı. Kurbanlık boğa, yaklaşık bir saat süren mücadelenin ardından iğne yardımı ile sakinleşti. Bulunduğu yerden çıkartılamayan boğa sakinleştirildiği yerde kesildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize'de kaçan boğa sahibini hastanelik etti - Son Dakika

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