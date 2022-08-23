Yanbay için İslampaşa Mahallesi'ndeki Kurşunlu Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı Sedat Sezik, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İdris Altuntaş, askeri personel ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Kalp Krizi, Kore, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Rize'de Kore gazisi Mehmet Yanbay'ın cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

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