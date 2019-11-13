Son Dakika Haberleri: Rize'de kamyon dereye yuvarlandı, sürücü ağır yaralandı
Son Dakika 3. Sayfa Rize'de kamyon dereye yuvarlandı, sürücü ağır yaralandı - Son Dakika

Rize'de kamyon dereye yuvarlandı, sürücü ağır yaralandı

6 saat önce

Rize merkeze bağlı Küçükçayır köyünde rampayı geri geri çıkmaya çalışan toprak yüklü kamyon dereye yuvarlandı.

Rize'de kamyon dereye yuvarlandı, sürücü ağır yaralandı, System.String[]

Rize merkeze bağlı Küçükçayır köyünde rampayı geri geri çıkmaya çalışan toprak yüklü kamyon dereye yuvarlandı. Kamyon şoförünün ağır şekilde yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.


Kaza, Rize merkeze bağlı Küçükçayır köyünde meydana geldi. Şantiyede yük taşıyan kamyonet rampayı geri geri çıkmaya çalışırken damperindeki yük nedeniyle bir anda yoldan çıkarak dereye yuvarlandı. Yuvarlanma anında toprak yüklü dorse kamyondan ayrıldı. Kamyon şoförünün ağır yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.


Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - RİZE

Rize, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 09:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Devriye gezen polis aracına otomobil çarptı: 2'si polis 3 yaralı
Babasının otomobilini kaçırdı, suçu babasına attı İstanbul'da feci kaza! Motosikletli iki genç takla atarak yere savruldu Tren, hemzemin geçitte otomobile çarptı: 3 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 16:08:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rize'de kamyon dereye yuvarlandı, sürücü ağır yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]