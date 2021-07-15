Rize'nin Pazar ilçesinde kamyonetin çay bahçesine devrildiği kazada, sürücü ve eşi hafif yaralandı.
Taner Akbulut'un kullandığı kamyonet, Balıkçı köyünde bulunan çay bahçesine devrildi. Yaklaşık 100 metre sürüklenen araçta sürücü Akbulut ile eşi Melahat Akbulut hafif yaralandı.
Ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Kamyonet çekici yardımıyla çay bahçesinden çıkarıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kamyonet çay bahçesine devrildi: 2 yaralı - Son Dakika