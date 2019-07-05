Son Dakika Haberleri: Rize'de kamyonet dereye yuvarlandı: 3 yaralı
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Rize'de kamyonet dereye yuvarlandı: 3 yaralı

1 saat önce

Rize'nin İkizdere ilçesinde kamyonetin dereye yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.

Rize'de kamyonet dereye yuvarlandı: 3 yaralı, System.String[]
Rize'nin İkizdere ilçesinde kamyonetin dereye yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.
Erzurum'dan Rize'ye giden Seyfi Karadeniz (65) yönetimindeki 53 AP 506 plakalı kamyonet, Ovit Dağı mevkisi Demirkapı köyünde dereye yuvarlandı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, İkizdere Arama Kurtarma (İDAK), jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından çıkartılarak ambulansla Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 07:01 Kaynak: AA
İkizdere, Erzurum, Rize, Güncel
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