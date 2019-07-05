Rize'de kamyonet dereye yuvarlandı: 3 yaralı

Rize
'nin İkizdere
ilçesinde kamyonetin dereye yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı. Erzurum
'dan Rize'ye giden Seyfi Karadeniz
(65) yönetimindeki 53 AP 506 plakalı kamyonet, Ovit Dağı mevkisi Demirkapı köyünde dereye yuvarlandı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, İkizdere Arama Kurtarma (İDAK), jandarma ve 112 Acil Servis
ekipleri tarafından çıkartılarak ambulansla Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.