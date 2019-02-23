Rize'de Kamyonet Devrildi: 3 Yaralı
52 dakika önce
Rize'de gübre yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Rize
'de gübre yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Merkeze bağlı Topkaya köyü Günbatımı Sokağı'nda, Mehmet H'nin kullandığı 53 DV 415 plakalı gübre yüklü kamyonet, yokuş çıkarken kayarak devrildi.
Kazada, Gülçiz T. (45), Pembe A. (46) ve Feride A. (51) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Rize'deki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 01:55 Kaynak: AA
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