Son Dakika Haberleri: Rize'de Kamyonet Devrildi: 3 Yaralı

Rize'de Kamyonet Devrildi: 3 Yaralı

52 dakika önce

Rize'de gübre yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Rize'de Kamyonet Devrildi: 3 Yaralı, System.String[]
Rize'de gübre yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.


Merkeze bağlı Topkaya köyü Günbatımı Sokağı'nda, Mehmet H'nin kullandığı 53 DV 415 plakalı gübre yüklü kamyonet, yokuş çıkarken kayarak devrildi.


Kazada, Gülçiz T. (45), Pembe A. (46) ve Feride A. (51) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Rize'deki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 01:55 Kaynak: AA

Rize, Güncel
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