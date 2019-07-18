Rize'de kamyonet devrildi: 8 yaralı
2 saat önce
Rize'de çay yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.
Rize Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:42 Kaynak: AA
'de çay yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 8 kişi yaralandı. Muhammet Ali
Eminoğlu (32) yönetimindeki 67 AAE 367 plakalı kamyonet, merkeze bağlı Camidağı köyünde devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Emine (32), İsmail (8), Neslişah (4) ve Asiye Eminoğlu (65) ile Emine Köseoğlu (45), Fatoş Demir (43) ve Nevre Baloğlu (24) yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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