Son Dakika Haberleri: Rize'de kamyonet devrildi: 8 yaralı
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Rize'de kamyonet devrildi: 8 yaralı

2 saat önce

Rize'de çay yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.

Rize'de kamyonet devrildi: 8 yaralı, System.String[]
Rize'de çay yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.
Muhammet Ali Eminoğlu (32) yönetimindeki 67 AAE 367 plakalı kamyonet, merkeze bağlı Camidağı köyünde devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Emine (32), İsmail (8), Neslişah (4) ve Asiye Eminoğlu (65) ile Emine Köseoğlu (45), Fatoş Demir (43) ve Nevre Baloğlu (24) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Muhammet Ali, Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:42 Kaynak: AA
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