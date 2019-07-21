Son Dakika Haberleri: Rize'de kamyonet köprüden dereye düştü: 2 yaralı
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Rize'de kamyonet köprüden dereye düştü: 2 yaralı

23 dakika önce

Rize'nin İkizdere ilçesinde, 8 metre yükseklikteki köprüden dereye düşen kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

Rize'de kamyonet köprüden dereye düştü: 2 yaralı, System.String[]
Rize'nin İkizdere ilçesinde, 8 metre yükseklikteki köprüden dereye düşen kamyonetteki 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İkizdere yönüne giden Fazlı Pehlivan idaresindeki 34 UL 2772 plakalı kamyonet, Ilıca köyü mevkisinde, 8 metre yüksekliğindeki köprüden dereye düştü.
Kamyonette sıkışan sürücü ile yanında bulunan Asiye Pehlivan, İkizdere Arama Kurtarma ekiplerince araçtan çıkarıldı.
Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldıkları İkizdere Devlet Hastenesindeki ilk müdahalenin ardından Rize Devlet Hastanesine sevk edildi.
İkizdere, Ilıca, Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 02:20 Kaynak: AA
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