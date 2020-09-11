Rize'de kamyonet uçuruma devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Rize'de kamyonet uçuruma devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Rize'de kamyonetin uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Rize'de kamyonetin uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, İkizdere ilçesine bağlı Ballıköy köyü Hamurlu mevkisinde Muzaffer Kalbişen'in (49) kullandığı 53 DY 601 plakalı kamyonet, yaklaşık 150 metrelik uçuruma devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma, İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ve sağlık ekipleri, araçtakilere ulaşmak için çaba sarf etti. Yaralanan sürücü ve Cemil Kocaman (60) ekiplerce araçtan çıkarıldı. Kocaman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Kalbişen'in konulduğu sedye, ekipler tarafından halat yardımıyla çekilerek yola ulaştırıldı. Kalbişen, kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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