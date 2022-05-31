Kamyonetin çay bahçesine devrildiği kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kamyonetin çay bahçesine devrildiği kazada 1 kişi yaralandı

31.05.2022 18:15

Rize'nin Pazar ilçesinde kamyonetin çay bahçesine devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Rize'nin Pazar ilçesinde kamyonetin çay bahçesine devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde Mustafa Bal'ın kullandığı 53 ABJ 176 plakalı kamyonet virajı alamayınca çay bahçesine devrildi.

Kazada, kamyonette bulunan sürücünün eşi Fahriye Bal yaralandı. Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırılan Bal'ın, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Sürücü Mustafa Bal, gazetecilere, cenaze töreninden döndüklerini belirterek, "Boşluğu fark edince manevra yapma imkanım kalmadı. Fark edince iş işten geçmişti, yapabileceğimiz bir şey yoktu. Yolun genişletilmesi başka kazaların önüne geçecektir." dedi.

Kamyonetin çay bahçesine devrildiği kazada 1 kişi yaralandı
Kamyonetin çay bahçesine devrildiği kazada 1 kişi yaralandı
Kamyonetin çay bahçesine devrildiği kazada 1 kişi yaralandı
Kamyonetin çay bahçesine devrildiği kazada 1 kişi yaralandı
Kamyonetin çay bahçesine devrildiği kazada 1 kişi yaralandı
Kamyonetin çay bahçesine devrildiği kazada 1 kişi yaralandı
Kamyonetin çay bahçesine devrildiği kazada 1 kişi yaralandı
Kamyonetin çay bahçesine devrildiği kazada 1 kişi yaralandı

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kamyonetin çay bahçesine devrildiği kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kamyonetin çay bahçesine devrildiği kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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