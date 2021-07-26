Rize'de kamyonetin dereye düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde kamyonetin dereye düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Meydan köyünde İbrahim Çetin'in (55) kullandığı 53 FK 024 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak dereye düştü. Yan yatan araç suyun içinde durdu.

Kazada yaralanan sürücü ve beraberindeki Mustafa Dereci (55), ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Pazar Kaçkar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.