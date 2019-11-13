Son Dakika Haberleri: Rize'de kamyonun dereye yuvarlandığı anlar kamerada
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Rize'de kamyonun dereye yuvarlandığı anlar kamerada

7 saat önce

Rize'de kamyonun dereye yuvarlandığı anlar kameradaRİZE - Rize merkeze bağlı Küçükçayır köyünde rampayı geri geri çıkmaya çalışan toprak yüklü kamyon dereye yuvarlandı.

Rize'de kamyonun dereye yuvarlandığı anlar kamerada

RİZE - Rize merkeze bağlı Küçükçayır köyünde rampayı geri geri çıkmaya çalışan toprak yüklü kamyon dereye yuvarlandı. Kamyon şoförünün ağır şekilde yaralandığı kazada o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza Rize merkeze bağlı Küçükçayır köyünde meydana geldi. Şantiyede yük taşıyan kamyonet rampayı geri geri çıkmaya çalışırken damperindeki yük nedeniyle bir anda yoldan çıkarak dereye yuvarlandı. Yuvarlanma anında toprak yüklü dorse kamyondan ayrıldı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada kamyon şoförü ağır yaralandı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Rize'de kamyonun dereye yuvarlandığı anlar kamerada

Rize, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:15 Kaynak: İHA
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