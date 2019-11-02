Rize'de kar kalınlığı 20 santime ulaştı

Çamlıhemşin ile Güneysu ilçelerine bağlı yaylalarda mahsur kaldıkları bildirilen 23 kişi için de çalışma başlatıldı

RİZE - Rize'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı yaylaları beyaza bürüdü. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki 1800 rakımlı Badara Yaylası'nda kar yağışı etkili oldu. Dün akşam saatlerinde başlayarak etkisini sürdüren kar yağışıyla kar kalınlığı 20 cm ulaştı.

Kar yağışı nedeni ile Çamlıhemşin ile Güneysu ilçelerine bağlı yaylalarda mahsur kaldıkları bildirilen 23 kişi için de çalışma başlatıldı. Havaların soğuması ile birlikte etkili olan kar yağışı Çamlıhemşin'in Ambarlı, Hazindak ve Pokut yaylaları ile Güneysu'nun Handüzü yaylasına giden yolları ulaşıma kapandı. Gezi amaçlı bölgeye giden 23 kişi jandarmaya ulaşarak mahsur kaldıklarını bildirdi. AFAD, jandarma ve İl Özel İdaresine bağlı ekipler tarafından 4 yaylada yol açma çalışması başlatıldı.