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Rize'de kar nedeniyle 43 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Rize'de kar nedeniyle 43 köy yolu ulaşıma kapandı

25.12.2021 11:30
Rize'de kar nedeniyle 43 köy yolu ulaşıma kapandı

Rize'de 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 43 köyün yolu ulaşıma kapandı.

Rize'de 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 43 köyün yolu ulaşıma kapandı.

Yağış dolayısıyla merkezde 5, Çamlıhemşin'de 7, Çayeli'nde 14, İkizdere'de 6 ve Pazar ilçesinde 11 köyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için 62 iş makinesi ve 73 personelle çalışma yürütüyor.

Karayolları ekipleri ise Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesi ile Ayder Yaylası'nda yolların araç trafiğine açık kalması ve buzlanma olmaması için çalışmalara devam ediyor.

Rize'de kar nedeniyle 43 köy yolu ulaşıma kapandı
Rize'de kar nedeniyle 43 köy yolu ulaşıma kapandı
Rize'de kar nedeniyle 43 köy yolu ulaşıma kapandı
Rize'de kar nedeniyle 43 köy yolu ulaşıma kapandı

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Çamlıhemşin, İkizdere, Rize, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rize'de kar nedeniyle 43 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rize'de kar nedeniyle 43 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
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