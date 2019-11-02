Son Dakika Haberleri: Rize'de kar nedeniyle yaylada mahsur kalanlar için çalışma başlatıldı
Son Dakika Güncel Rize'de kar nedeniyle yaylada mahsur kalanlar için çalışma başlatıldı

Rize'de kar nedeniyle yaylada mahsur kalanlar için çalışma başlatıldı

7 saat önce

RİZE'nin Hemşin ilçesine bağlı bin 850 rakımlı Badara Yaylası, kar yağışıyla beyaza büründü.

Rize'de kar nedeniyle yaylada mahsur kalanlar için çalışma başlatıldı, System.String[]

RİZE'nin Hemşin ilçesine bağlı bin 850 rakımlı Badara Yaylası, kar yağışıyla beyaza büründü. Gito ve Ambarlı Yaylası'nda mahsur kalan 10 kişi için belediye ekipleri yol açma çalışması başlattı.

Doğu Karadeniz Bölgesi sahil kesiminde dün başlayan sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Rize'nin Hemşin ilçesine bağlı bin 850 rakımlı Badara Yaylası da karla birlikte beyaza büründü. Yaylada kar kalınlığı yer yer 30 santimetreyi buldu. Kar yağışının, yüksek kesimlerde bugün ve yarın da sürmesi bekleniyor. Badara Yaylası'nda yaşayan Fatma Keskin, kar yağışının gece başladığını belirterek, "Dün kar yağışı beklemiyorduk. Aniden kar başladı. Eşim ve abimle burada yaşıyoruz. Yiyecek içeceğimiz var. Yolu da ekipler açıyor. Burada kalmaya devam edeceğiz. Kışı burada geçirmek istiyoruz. Şu an bir mağduriyetimiz yok" dedi.

YAYLADA MAHSUR KALDILAR

Öte yandan Badara Yaylası'nın yukarı kısmında yer alan Gito ve Ambarlı Yaylası'nda, yaklaşık 10 kişi, mahsur kalıp, buradaki evlere sığındı. Harekete geçen belediye ekipleri, mahsur kalanların yayladan alınabilmesi için iş makinesi eşliğinde yol açma çalışması başlattı.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 02:05 Kaynak: DHA
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