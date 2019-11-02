Son Dakika Haberleri: Rize'de kar nedeniyle yaylada mahsur kalanlar için çalışma başlatıldı
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Rize'de kar nedeniyle yaylada mahsur kalanlar için çalışma başlatıldı

7 saat önce

Rize'de kar nedeniyle yaylada mahsur kalanlar için çalışma başlatıldı (3)MAHSUR KALAN 6 KİŞİ KURTARILDIRize'nin Anbarlı Yayla yolunda mahsur kalan 6 kişi jandarma ekiplerinden yardım istedi.

Rize'de kar nedeniyle yaylada mahsur kalanlar için çalışma başlatıldı (3)

MAHSUR KALAN 6 KİŞİ KURTARILDI

Rize'nin Anbarlı Yayla yolunda mahsur kalan 6 kişi jandarma ekiplerinden yardım istedi. Jandarma ekiplerinin bilgilendirdiği özel idaresi ekipleri iş makinesi ile kardan kapalı yayla yolunu ulaşıma açarak, mahsur kalanlara ulaştı. 6 kişi araçlarıyla ilçe merkezine indirildi.

Yaylada mahsur kalan Doğan Birben, "Yaylada evimizi kapatmaya gelmiştik. Aniden kar yağınca yayla yolunda mahsur kaldık. Jandarmaya haber verdik. Gözümüz yolda kaldı. 'Bu gece yolda mı kalacağız' diye endişe ettik. Ekipler geldi bizi kurtardı" dedi.

Rize'de kar nedeniyle yaylada mahsur kalanlar için çalışma başlatıldı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 06:23 Kaynak: DHA
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