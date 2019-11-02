Son Dakika Haberleri: Rize'de kar nedeniyle yaylada mahsur kalanlar için çalışma başlatıldı (4)
Son Dakika Güncel Rize'de kar nedeniyle yaylada mahsur kalanlar için çalışma başlatıldı (4)

Rize'de kar nedeniyle yaylada mahsur kalanlar için çalışma başlatıldı (4)

7 saat önce

17 KİŞİYE DE ULAŞILDI, MAHSUR KİŞİ KALMADIRize'nin Çamlıhemşin ve Güneysu ilçelerine bağlı yaylalarda yoğun kar nedeniyle mahsur kalan 23 kişiden 17'sine de ulaşıldı.

Rize'de kar nedeniyle yaylada mahsur kalanlar için çalışma başlatıldı (4), System.String[]

17 KİŞİYE DE ULAŞILDI, MAHSUR KİŞİ KALMADI

Rize'nin Çamlıhemşin ve Güneysu ilçelerine bağlı yaylalarda yoğun kar nedeniyle mahsur kalan 23 kişiden 17'sine de ulaşıldı. Çamlıhemşin'in Ambarlı, Hazindak ve Pokut yaylaları ile Güneysu'nun Handüzü Yaylası'nda mahsur kalan 23 kişiye ulaşmak için başlatılan çalışmalara, İl Özel İdaresine bağlı 12 kişilik ekip, 9 iş makinesiyle katıldı. Jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerinin de yer aldığı yaklaşık 7 saatlik çalışmalar sonucu ulaşılan 17 kişi, tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirildi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 09:19 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Edirne'de şüpheli ölüm: 2 çocuk annesi kadın banyoda hareketsiz halde yatarken bulundu
Ziya Selçuk, terör örgütünün tehdit ettiği Seçil öğretmen için gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını duyurdu Konya'da son 2 günde, 3 bebek ile 2 yaşındaki bir kız çocuğu terk edilmiş halde bulundu Şeyma Subaşı'ya kötü haber! İkinci Yargı Paketi'nde ömür boyu nafakaya son

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2019 04:57:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rize'de kar nedeniyle yaylada mahsur kalanlar için çalışma başlatıldı (4)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]