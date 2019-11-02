Rize'de kar nedeniyle yaylada mahsur kalanlar için çalışma başlatıldı
7 saat önce
Rize'de kar nedeniyle yaylada mahsur kalanlar için çalışma başlatıldı (4)17 KİŞİYE DE ULAŞILDIRize'nin Çamlıhemşin ve Güneysu ilçelerine bağlı yaylalarda yoğun kar nedeniyle mahsur kalan 23 kişiden 17'sine de ulaşıldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 09:42 Kaynak: DHA
Rize'de kar nedeniyle yaylada mahsur kalanlar için çalışma başlatıldı (4)
17 KİŞİYE DE ULAŞILDI
Rize'nin Çamlıhemşin ve Güneysu ilçelerine bağlı yaylalarda yoğun kar nedeniyle mahsur kalan 23 kişiden 17'sine de ulaşıldı. Çamlıhemşin'in Ambarlı, Hazindak ve Pokut yaylaları ile Güneysu'nun Handüzü Yaylası'nda mahsur kalan 23 kişiye ulaşmak için başlatılan çalışmalara, İl Özel İdaresine bağlı 12 kişilik ekip ve 9 iş makinesi katıldı. Jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerinin de yer aldığı yaklaşık 7 saatlik çalışmalar sonucu ulaşılan 17 kişi, tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirildi.
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RİZE (DHA)
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