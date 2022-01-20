Kar temizleme çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Rize'de kar yağışının ardından belediye ekipleri temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte, üç gündür etkili olan kar yağışı sonrası Rize Belediyesi ekipleri cadde ve sokaklarda kar küreme, kaldırımlardaki buzları temizleme ve yaya kaldırımlarında yıkama çalışmalarını toplam 6 araç 48 personel ile sürdürüyor.

Öte yandan kar yağışı, sokak hayvanları ve kuşları da olumsuz etkiledi.

Belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğü görevlileri, kentin birçok noktasına mama bırakarak sokak hayvanları ve kuşlara yem desteği sağlıyor.

Bölgede kar yağışı etkisini sürdürüyor.