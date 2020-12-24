Rize'de kar yağışı; 89 köy yolu kapandı (2) - Son Dakika

Rize'de kar yağışı; 89 köy yolu kapandı (2)

24.12.2020 15:30
Rize'de kar yağışı; 89 köy yolu kapandı (2), System.String[]

İÇ KESİMLERE DE KAR YAĞDIRize'de etkili olan kar yağışı, yüksek köylerin yanı sıra iç kesimleri de beyaza bürüdü.

İÇ KESİMLERE DE KAR YAĞDI

Rize'de etkili olan kar yağışı, yüksek köylerin yanı sıra iç kesimleri de beyaza bürüdü. Özel İdare ekipleri, kapanan 89 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürürken, sürücüler, zincir takmaları yönünde uyarılıyor.

Kar yağışının şiddetini artırdığı Doğu Karadeniz Bölgesi'nin ilçerinde yüksek kesimler,  beyaza bürünmeye başladı. Rize'de akşam saatlerinde yüksek kesimlerde etkili olmaya başlayan kar yağışı, şiddetini artırarak, iç kesimlere kadar indi. Meteoroloji verilerine göre, 400 metreye kadar etkili olması beklenen kar yağışı, zaman zaman şiddetini artırarak devam etti. Yağan karla Hemşin, Çamlıhemşin ve İkizdere ilçeleri, beyaza bürüdü.Sahile 36 kilometre uzaklıkta bulunan 530 rakımlı İkizdere ilçesi de yağan karla beyaz örtüyle kaplandı. Ovit Tüneli güzergahını kullanan sürücüler, karlı yolda zaman zaman zor anlar yaşadı. Ekipler; sürücüleri zincir takmaları konusunda uyardı. Özel İdare ekipleri ise kardan kapanan 89 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürdü.'CENNETE KAR YAĞDI'İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz, "Kar biraz geç geldi. 'Cennete kar yağdı' diyoruz ve şu anda tadını çıkarıyoruz. Belediye ekiplerimiz kar yağışının etkili olduğu noktalarda yolları açık tutmak için çalışıyor. Özel idare ekipleri de kapanan köy yollarını açıyor. İkizdere merkezde 15- 20 santim kar var, yüksek kesimlerde ise 1,5 metreyi buluyor" dedi.'ÇOK GÜZEL YAĞIYOR'İlçede yaşayan Yıldırım Çoban, " Rize Merkez'de kar yağışı yok, İkizdere'ye girmeden kar yağışı karşıladı. Çok güzel yağıyor. Biz de bol bol fotoğraf çektirerek bu anları ölümsüzleştiriyoruz" diye konuştu.Aracına  zincir takmaya çalışan sürücü Murat Bakır da "Biz batıda yaşıyoruz, buradaki bu görüntüye hasretiz. Herkes kıymetini bilsin" ifadesini kullandı.

Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK/RİZE,

Rize'de kar yağışı; 89 köy yolu kapandı (2)
Rize'de kar yağışı; 89 köy yolu kapandı (2)
Rize'de kar yağışı; 89 köy yolu kapandı (2)
Rize'de kar yağışı; 89 köy yolu kapandı (2)
Rize'de kar yağışı; 89 köy yolu kapandı (2)
Rize'de kar yağışı; 89 köy yolu kapandı (2)
Rize'de kar yağışı; 89 köy yolu kapandı (2)
Rize'de kar yağışı; 89 köy yolu kapandı (2)
Rize'de kar yağışı; 89 köy yolu kapandı (2)
Rize'de kar yağışı; 89 köy yolu kapandı (2)
Rize'de kar yağışı; 89 köy yolu kapandı (2)

Doğu Karadeniz Bölgesi, İkizdere, Yağan, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Rize'de kar yağışı; 89 köy yolu kapandı (2) - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Danny Rose, sabaha karşı yaptığı trafik kazası nedeniyle tutuklandı İmamoğlu, Akit TV muhabirinin sorusunu yanıtlamadı: Yayın organınıza cevap vermeye tenezzül etmem Kar bekleyen İstanbul'a yarın için 'sarı kod'lu fırtına uyarısı PSG, teknik direktör Thomas Tuchel ile yollarını ayırdı Türkiye'den Tunus'a 150 milyon dolarlık savunma sanayi ihracatı Boşanma davasına, aracına "Asıl evlenen evde kalır, boşanıyorum çok mutluyum" yazarak gitti Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 17'ye yükseltti CHP Hatay Milletvekili Topal, Meclis'e tabutla geldi: Gasilhanede vatandaşlarımız cenazelerini almak için sıra bekliyor
Yunanistan Genelkurmay Başkanı Floros'tan tahrik: Türkiye'ye karşı teyakkuzda olun Yunanistan Genelkurmay Başkanı Floros'tan tahrik: Türkiye'ye karşı teyakkuzda olun         
15:21
Son Dakika! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İYİ Parti lideri Meral Akşener'e: Dön evine, bitsin bu çile Son Dakika! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İYİ Parti lideri Meral Akşener'e: Dön evine, bitsin bu çile         
15:15
Mutasyonla boğuşan İngiltere, Türk tır şoförlerini konuşuyor: Kahvaltılarından ödün vermiyorlar Mutasyonla boğuşan İngiltere, Türk tır şoförlerini konuşuyor: Kahvaltılarından ödün vermiyorlar         
14:49
Müge Anlı'da insanları dolandıran ve 'Enişte' olarak bilinen kişinin kadın olduğu ortaya çıktı Müge Anlı'da insanları dolandıran ve 'Enişte' olarak bilinen kişinin kadın olduğu ortaya çıktı         
14:44
Rusya'da yerel meclis toplantısında kriz: Sunumuza değil, dekoltenize dikkat ettim Rusya'da yerel meclis toplantısında kriz: Sunumuza değil, dekoltenize dikkat ettim         
14:30
Son Dakika: Dolar, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası 8 kuruş birden düştü Son Dakika: Dolar, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası 8 kuruş birden düştü         
14:14
Müge Anlı, 15 yaşındaki küçük kız 20 gün tır dorsasında alıkoyan adama ateş püskürdü Müge Anlı, 15 yaşındaki küçük kız 20 gün tır dorsasında alıkoyan adama ateş püskürdü         
14:00
Arkadaşını öldürüp intihar süsü vermişti, ifadesi şoke etti: Cinsel organını ağzıma sokmak istedi Arkadaşını öldürüp intihar süsü vermişti, ifadesi şoke etti: Cinsel organını ağzıma sokmak istedi         
13:38
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşıyor Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşıyor         
12:59
Annesi, yakın arkadaşıyla kaçmıştı! Talihsiz genç konuştu: Uygunsuz fotoğrafları vardı Annesi, yakın arkadaşıyla kaçmıştı! Talihsiz genç konuştu: Uygunsuz fotoğrafları vardı         
12:48
Medyumun uygunsuz koşullarda beslediği 20 köpek ve 16 kediye el konuldu Medyumun uygunsuz koşullarda beslediği 20 köpek ve 16 kediye el konuldu         
12:08
Köyden çıkmayan traktöre, İstanbul'dan trafik cezası geldi Köyden çıkmayan traktöre, İstanbul'dan trafik cezası geldi         
12:00
Çinli Sinovac koronavirüs aşısının sonuçlarını açıklamayı yine erteledi! ABD basınından Türkiye iddiası geldi Çinli Sinovac koronavirüs aşısının sonuçlarını açıklamayı yine erteledi! ABD basınından Türkiye iddiası geldi         
11:41
Bozkırın ortasında kurduğu seralarla kendi işinin patronu oldu Bozkırın ortasında kurduğu seralarla kendi işinin patronu oldu         
10:30
Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı, ülke ekonomisine yıllık 2,8 milyar lira kazandıracak Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı, ülke ekonomisine yıllık 2,8 milyar lira kazandıracak         
10:22
Servet olarak saklanan paralar, 90 yıl sonra yorgandan çıktı! Sadece hatıra olarak kaldılar Servet olarak saklanan paralar, 90 yıl sonra yorgandan çıktı! Sadece hatıra olarak kaldılar         
10:19
Kelime Oyunu'na damga vuran yarışmacı! Stüdyoyu terk etmek isteyince Ali İhsan Varol müdahale etti Kelime Oyunu'na damga vuran yarışmacı! Stüdyoyu terk etmek isteyince Ali İhsan Varol müdahale etti         
09:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2020 15:39:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Rize'de kar yağışı; 89 köy yolu kapandı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei