Son Dakika Haberleri: Rize'de Kar Yağışı Etkisini Gösteriyor

Rize'de Kar Yağışı Etkisini Gösteriyor

1 saat önce

Kar yağışının etkili olduğu Rize'nin İkizdere ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verilecek.

Rize'de Kar Yağışı Etkisini Gösteriyor, System.String[]
Kar yağışının etkili olduğu Rize'nin İkizdere ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verilecek.

Rize'nin İkizdere ilçesinde, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verileceği öğrenildi. Kar dolayısıyla 22 köy yolunun ulaşıma kapandığı ilçede İl Özel İdaresi ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürüyor. - RİZE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:54 Kaynak: İHA

İkizdere, Kar, Rize, Güncel
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