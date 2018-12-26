Rize'de Kar Yağışı Etkisini Gösteriyor
1 saat önce
Kar yağışının etkili olduğu Rize'nin İkizdere ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verilecek.
Kar
yağışının etkili olduğu Rize
'nin İkizdere
ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verilecek.
Rize'nin İkizdere ilçesinde, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verileceği öğrenildi. Kar dolayısıyla 22 köy yolunun ulaşıma kapandığı ilçede İl Özel İdaresi ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürüyor. - RİZE
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:54 Kaynak: İHA
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