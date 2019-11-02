Rize'de kar yağışı nedeniyle 23 kişi yaylalarda mahsur kaldı

Rize'nin Çamlıhemşin ve Güneysu ilçelerine bağlı yaylalarda etkili olan kar yağışı nedeniyle mahsur kaldıklarını bildiren 23 kişi için çalışma başlatıldı.

İki gündür etkili olan sağanak ve kar yağışı nedeniyle Çamlıhemşin'in Ambarlı, Hazindak ve Pokut yaylaları ile Güneysu'nun Handüzü yaylasına giden yollar ulaşıma kapandı.

Bölgedeki yaylalara gezi amacıyla araçlarıyla giden 23 kişi, kar yağışı sonrası jandarmaya ulaşarak mahsur kaldıklarını bildirdi.

İhbar üzerine AFAD, jandarma ve İl Özel İdaresine bağlı ekiplerce 4 yaylada yol açma çalışması başlatıldı.

Yayla evlerinde yolların açılmasını bekleyen kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.