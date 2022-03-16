Rize'de kar yağışı nedeniyle eğitime yarın da ara verildi - Son Dakika
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Rize'de kar yağışı nedeniyle eğitime yarın da ara verildi

16.03.2022 20:30
Rize'de kar yağışı nedeniyle eğitime yarın da ara verildi

Rize'de devam eden kar yağışı nedeniyle eğitime yarın da ara verildiği bildirildi.

Rize'de devam eden kar yağışı nedeniyle eğitime yarın da ara verildiği bildirildi.

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik tahminler doğrultusunda kentte devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağına işaret edilen açıklamada, "İlimiz genelindeki tüm resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarında 17 Mart 2022 Perşembe günü eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilmesine karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rize'de kar yağışı nedeniyle eğitime yarın da ara verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rize'de kar yağışı nedeniyle eğitime yarın da ara verildi - Son Dakika
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