Son Dakika Haberleri: Rize'de kar yağışı nedeniyle Ovit Dağı geçidi ulaşıma kapatıldı
Son Dakika Kültür Sanat Rize'de kar yağışı nedeniyle Ovit Dağı geçidi ulaşıma kapatıldı - Son Dakika

Rize'de kar yağışı nedeniyle Ovit Dağı geçidi ulaşıma kapatıldı

6 saat önce

Rize'nin İkizdere ilçesinde, kar yağışının etkisini artırması nedeniyle Rize-Erzurum karayolundaki Ovit Dağı geçidi tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı.

Rize'de kar yağışı nedeniyle Ovit Dağı geçidi ulaşıma kapatıldı, System.String[]

Rize'nin İkizdere ilçesinde, kar yağışının etkisini artırması nedeniyle Rize- Erzurum karayolundaki Ovit Dağı geçidi tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı.


Yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olmasıyla 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı mevkisinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Ovit Dağı geçidi, kar ve tipinin etkisini artırması dolayısıyla tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı.

Rize-Erzurum karayolunu kullanan sürücüler, Erzurum'a ulaşımı Ovit Tüneli'ni kullanarak sağlıyor. Tünelin bulunduğu bölgede ise kar kalınlığı 35 santimetre olarak ölçüldü.

Yetkililer tünel mevkisinde ekiplerin sürekli kar temizleme çalışması yaptığını belirtti.

Köy yolları ulaşıma kapandı

İkizdere ilçesinde kar yağışı nedeniyle 18 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürüyor. İkizdere ve Çamlıhemşin ilçesindeki 11 köyde kışın yaşam olmadığı için yol açma çalışması gerçekleştirilmiyor.

Öte yandan Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda da kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı turizmcileri memnun ederken, kar kalınlığının 25 santimetreye ulaştığını kaydedildi.

Karayolları ekipleri ise iş makineleri yardımıyla yolu araç trafiğine açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.

İkizdere, Erzurum, Rize, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sivas-Erzincan karayolunda yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yoğun kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi Kanada'da 40 araç birbirine girdi: 1 ölü Cüneyt Arkın'a benzeyen kıraathane işletmecisi, fotoğraf çektirmekten çaylara yetişemiyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 19:01:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rize'de kar yağışı nedeniyle Ovit Dağı geçidi ulaşıma kapatıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]