Kara yolu kenarında kavga eden ayılar görüntülendi - Son Dakika
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Kara yolu kenarında kavga eden ayılar görüntülendi

08.06.2022 09:44

Rize'nin İkizdere ilçesinde yol kenarında kavga eden ayılar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Rize'nin İkizdere ilçesinde yol kenarında kavga eden ayılar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İkizdere'nin Tulumpınar köyü mevkisinde 2 ayı, Rize- Erzurum kara yolu kenarına indi.

Söz konusu güzergahta yolculuk yapan vatandaşlar, kavga etmeye başlayan ayıları cep telefonu kamerasıyla kaydetmeye başladı.

Kara yolundaki trafiğe rağmen kavga etmeyi sürdüren ayılar, bir süre sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu.

Kara yolu kenarında kavga eden ayılar görüntülendi
Kara yolu kenarında kavga eden ayılar görüntülendi
Kara yolu kenarında kavga eden ayılar görüntülendi
Kara yolu kenarında kavga eden ayılar görüntülendi

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kara yolu kenarında kavga eden ayılar görüntülendi - Son Dakika

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