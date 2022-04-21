Yolda koşan at sürücülere zor anlar yaşattı - Son Dakika
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Yolda koşan at sürücülere zor anlar yaşattı

21.04.2022 14:16

Ardeşen'de kara yoluna giren atın trafikteki sürücülere yaşattığı zor anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Ardeşen'de kara yoluna giren atın trafikteki sürücülere yaşattığı zor anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Ardeşen- Çamlıhemşin kara yolunda seyreden otomobildeki Sinan Gürsoy, başı boş atın yolda koştuğunu gördü.

Söz konusu güzergahta seyreden araç sürücülerine zaman zaman zor anlar yaşatan atın bu anlarını cep telefonuyla kaydeden Gürsoy, bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Görüntülerde, bazı sürücülerin ata çarpmamak için yolunu değiştirdiği gözlendi.

Yolda koşan at sürücülere zor anlar yaşattı
Yolda koşan at sürücülere zor anlar yaşattı
Yolda koşan at sürücülere zor anlar yaşattı
Yolda koşan at sürücülere zor anlar yaşattı

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Kaynak: AA

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