Rize'de karantina kuralını ihlal eden 66 kişi yurda yerleştirildi - Son Dakika

Rize'de karantina kuralını ihlal eden 66 kişi yurda yerleştirildi
09.10.2020 15:57
Rize'de karantina kuralını ihlal ettikleri belirlenen 66 kişi yurda yerleştirildi.
Rize'de karantina kuralını ihlal ettikleri belirlenen 66 kişi yurda yerleştirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, tüm uyarılara rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayarak karantina kuralını ihlal eden 66 kişinin Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlara yerleştirildiği bildirildi.
Açıklamada, kurallara uymadıkları tespit edilen kişiler hakkında İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca idari para cezası uygulandığı, adli işlem de başlatılacağı belirtildi.
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